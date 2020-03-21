Пашинян: в Армении уже 235 зараженных

В Армении зарегистрирован 41 новый случай коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook заявил премьер-министр Никол Пашинян, сообщает Арменпресс.

«Сегодня у нас подтвержден 41 новый случай, масштабы и география этих случаев вызывают определенные опасения... Из 235 пациентов с коронавирусом у 26 есть пневмония, но их состояние контролируемо. У большинства инфицированных нет температуры», - сказал Пашинян.

По его словам, сложившаяся ситуация требует ужесточения мер. «С утра будет запрещена деятельность кафе и ресторанов, за исключением служб доставки. Будут прекращены строительные работы, деятельность текстильных предприятий, некоторых отраслей легкой промышленности», - цитирует РИА Новости армянского премьера.