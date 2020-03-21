Минкульт тоже поддержал инициативу президента
Министерство культуры Азербайджана перечислило средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Согласно информации, в рамках мер по борьбе с угрозой распространения коронавирусной инфекции в Азербайджане в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, учрежденный указом президента Азербайджана от 19 марта 2020 года «О мерах по охране здоровья населения и усилению борьбы с коронавирусной инфекцией в Азербайджанской Республике», будут перечислены 100 тысяч манатов.