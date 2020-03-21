Федрезерв США объявил о неограниченной помощи экономике

В заявлении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) сказано, что пандемия коронавируса создает огромные трудности в США и по всему миру. Руководство регулятора признает, что даже в условиях сохраняющейся неопределенности очевидно, что американская экономика столкнется с серьезными сбоями.

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая роль финансового регулятора страны, объявила, что будет в неограниченных количествах скупать гособлигации и бумаги, выпущенные ипотечными агентствами, в зависимости от потребностей экономики, сообщает Forbes.

Объявленная ФРС программа подразумевает неограниченную скупку гособлигаций и ипотечных производных инструментов. До этого для облигаций действовали ограничения в $500 млрд, а для ипотечных бумаг — в $200 млрд. FOMC также заявил о выкупе корпоративных облигаций и различных мерах кредитной поддержки компаний в сумме $300 млрд. Обеспечением кредитов гражданам и бизнесу послужат $30 млрд из стабилизационного фонда Минфина США.

Среди прочих мер, которые примет регулятор, — создание новых механизмов поддержки кредитования крупных работодателей. В рамках Корпоративной кредитной линии первичного рынка (PMCCF) ФРС будет напрямую кредитовать бизнес, чтобы поддержать его «операционную устойчивость в период сбоев, связанных с пандемией». Для обеспечения ликвидности рынка корпоративных облигаций регулятор запустит Корпоративную кредитную линию вторичного рынка (SMCCF).

Помимо этого, ФРС создаст Срочный кредитный фонд ценных бумаг (TALF), который в том числе позволит выпускать обеспеченные активами ценные бумаги (ABS). Будет возрожден механизм защиты краткосрочных заимствований для компаний (CPFF), который действовал во время кризиса 2008-2009 годов. ФРС также предусмотрела рефинансирование образовательных кредитов, автокредитов и долгов по кредитным картам.