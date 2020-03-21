Первый заболевший коронавирусом в Италии пациент выздоровел

Мужчина, с которого началась вспышка коронавируса в Италии – 38-летний Маттиа из города Кодоньо (северная область Ломбардия) – выписан из больницы, сообщает агентство АНСА.

О первом случае заражения стало известно 21 февраля, когда пациент в тяжелом состоянии с дыхательной недостаточностью был переведен в реанимацию города Павия. В больницу мужчина обратился 19 февраля, однако тест на COVID-19 был проведен ему не сразу. При этом мужчина заразил других людей, в том числе и своих родственников. Отец мужчины позже скончался, его беременная жена перенесла заболевание в легкой форме и была выписана ранее, сообщает ТАСС.

Однако не удалось выяснить, от кого заразился Маттиа, ранее не бывавший в Китае, где изначально был зафиксирован коронавирус.

В Сети появилось обращение Маттиа к населению, в котором он говорит, что ему повезло выздороветь после 18 дней в реанимации, и призывает всех соблюдать режим изоляции.

Ранее в понедельник власти Италии заявили, что смертность от коронавируса снижается - за последние сутки от коронавируса и его последствий умер 601 человек, это на 50 человек меньше, чем днем ранее.