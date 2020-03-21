В Германии ведут расследование против зятя российского премьера

Прокуратура немецкого города Кобленц ведет расследование по подозрению в отмывании денег в отношении российского бизнесмена Александра Удодова, зятя премьер-министра России Михаила Мишустина. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Как заявила представитель прокуратуры Мартина Мюллер-Элен, "более подробная информация по существу подозрений" в отношении Удодова может "помешать расследованию". Она отметила, что вопрос касательно итогов следственных действий по-прежнему остается открытым, и обратила особое внимание на необходимость соблюдения презумпции невиновности.

Информация о расследовании в отношении Александра Удодова и его логистической компании VG Cargo в начале марта появилась в швейцарской газете Tages-Anzeiger. Сам Удодов в интервью "Известиям" заявил, что приобрел немецкую компанию в 2004 году, и она "занимается обработкой грузов в аэропорту Франкфурт-Хан и является сегодня одной из крупнейших в Европе". Город Кобленц, где ведется расследование, является ближайшим крупным городом к аэропорту Франкфурт-Хан.