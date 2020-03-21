Французский философ-марксист Люсьен Сэв умер от коронавируса

Философ Люсьен Сэв стал одной из 186 новых жертв коронавируса во Франции. Он умер на 94-м году жизни.

Сообщив о его смерти на своем сайте, газета французской компартии L'Humanite напомнила, что на протяжении многих лет он считался во Франции одним из ведущих представителей марксистской философии, сообщает ТАСС.