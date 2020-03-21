Французский философ-марксист Люсьен Сэв умер от коронавируса
Философ Люсьен Сэв стал одной из 186 новых жертв коронавируса во Франции. Он умер на 94-м году жизни.
Сообщив о его смерти на своем сайте, газета французской компартии L'Humanite напомнила, что на протяжении многих лет он считался во Франции одним из ведущих представителей марксистской философии, сообщает ТАСС.
В своих последних работах Сэв стремился доказать, что учение Карла Маркса и его основополагающий труд "Капитал" (Das Kapital, 1867) "не утратили актуальности в XXI веке": "Мы наблюдаем историческое вступление капитализма в его финальную стадию". Сэв полагал, что "на повестке дня ныне стоит гигантская задача формирования общества посткапитализма".
По мнению французского философа, в условиях господства неолиберальной волны в конце ХХ столетия теории Маркса неоправданно игнорировались. "Финансовый кризис 2007-2008 годов, однако, вновь привлек внимание к его критике капитализма, - констатировал ученый. - Даже финансовые круги пришли к выводу, что его главный труд "Капитал" сохраняет актуальность".