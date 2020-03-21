Моуринью поработал волонтером и разносил продукты пожилым видео
Главный тренер английского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью присоединился к одной из благотворительных организаций, чтобы доставлять еду пожилым людям в Лондоне, которые находятся на карантине.
Thanks so much to @josemourinhotv for coming to help us today in #Enfield @ageuklondon to support our our appeal and work for the community ❤️❤️ #THFC please donate 🙏🏼 https://t.co/S1QrRpyCV3 pic.twitter.com/5nLtrK5Wzi— Love Your DoorStep (@LoveUrdoorstep) March 23, 2020
Как сообщает Sports.ru, португальский специалист стал волонтером в Age UK (благотворительная организация, специализирующаяся на помощи пожилым людям). Моуринью разносил людям товары первой необходимости в Энфилде, одной административных единиц Лондона.
В Великобритании зафиксирован 5 741 случай заражения COVID-19. 282 человека умерли.