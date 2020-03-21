Моуринью поработал волонтером и разносил продукты пожилым видео

Главный тренер английского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью присоединился к одной из благотворительных организаций, чтобы доставлять еду пожилым людям в Лондоне, которые находятся на карантине.

Как сообщает Sports.ru, португальский специалист стал волонтером в Age UK (благотворительная организация, специализирующаяся на помощи пожилым людям). Моуринью разносил людям товары первой необходимости в Энфилде, одной административных единиц Лондона.

В Великобритании зафиксирован 5 741 случай заражения COVID-19. 282 человека умерли.

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