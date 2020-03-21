Общее число выздоровевших от болезни, вызванной коронавирусом COVID-19, в разных странах мира составило 100 958 человек, сообщает сайт Университета Джонса Хопкинса.

Почти 60 тыс. случаев выздоровления пришлось на китайскую провинцию Хубэй, где началась пандемия. На втором месте — Иран, где выздоровели 8,3 тыс. человек, на третьем — Италия, там коронавирусной инфекцией переболели 7,4 тыс. человек, пишет Коммерсант.

Ранее в понедельник гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение коронавируса COVID-19 в мире ускоряется.