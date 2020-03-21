Компания Akelik Group отозвалась на призыв президента: 25 тысяч манатов, 5 тысяч долларов и 5 тысяч евро
Частный сектор показывает небывалую мобилизованность в поддержке широкомасштабной кампании по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Азербайджане. Бизнес-субъекты страны, предприниматели демонстрируют солидарность и социальную ответственность и перечисляют средства в Фонд поддержки борьбы с коронаирусом, созданный президентом Ильхамом Алиевым.
Как сообщает haqqin.az, строительная компания Akelik Group и ее зарубежные представительства откликнулись на призыв главы государства. Так, компания Akelik Group Azərbaycan перечислила в Фонд 25 тысяч манатов. Помимо этого, зарубежные представительства компании - Akelik Group Казахстан, Akelik Group Узбекистан, Akelik Group Таджикистан и Akelik Group Украина – перечислили в Фонд по 5 тысяч долларов каждая, а компания Akelik Group Албания – 5 тысяч евро.
«Мы считаем своим долгом продемонстрировать свою солидарность с решительными мерами, проводимыми для того, чтобы защитить жизни наших граждан и предотвратить распространение в Азербайджане пандемии коронавируса. Мы верим, что Азербайджан под предводительством президента Ильхама Алиева успешно справится и с этим испытанием», - заявили в компании.