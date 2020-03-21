Миллиардеры не изменяют своим привычкам, когда речь идет о самоизоляции. По словам Пенни Мосгроув, главного исполнительного директора международного агенства элитной недвижимости Quintessentially Estates, в связи с коронавирусом количество новых заказов на покупку и аренду жилья класса люкс заметно увеличилось.

Богачи сбежали от коронавируса на личные острова и в бункеры. Риелторы зафиксировали небывалый спрос на элитную недвижимость на фоне пандемии. Об этом сообщает британский портал недвижимости Homes&Properties.

Состоятельные люди готовы тратить большие деньги, лишь бы оказаться подальше от эпицентров распространения вируса. В качестве убежища они чаще всего выбирают шотландские замки, особняки с бункерами или же необитаемые острова Карибского архипелага. Чтобы добраться до мест изоляции, олигархи берут в аренду частные самолеты и яхты, что заметно по возросшему количеству сделок.

Пандемия коронавирусной инфекции существенно изменила запросы клиентов и набор услуг, осуществляемых агентством. В качестве примера Пенни Мосгроув рассказала, как один из них оставил заявку на дом с большим спа-салоном для своей жены, чтобы та могла проходить все косметические процедуры, не выходя за пределы особняка. Другой заказчик решил приобрести у агентства новую квартиру после того, как вернулся из заграничной поездки. По приезду он успел побывать в своем особняке стоимостью 35 миллионов фунтов стерлингов . Испугавшись, что дом уже инфицирован, он решил срочным образом поменять место жительства.

Небывалый ажиотаж возник и вокруг частных островов. Один из клиентов Quintessentially Estates заинтересовался островом Иль-де-Кайе, что находится в четырех милях от побережья Гренады, и уже собрался осмотреть его на своем частном самолете. Сотрудники агентства отмечают, что выбор островов для продажи огромен.