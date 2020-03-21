TOPAZ выделил 500 тысяч манатов на борьбу с коронавирусом

В соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 19 марта 2020 года "О мерах в связи с защитой здоровья населения и усилением борьбы против коронавирусной инфекции" продолжается перечисление средств в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.

Будучи единственным законным оператором спортивных ставок в Азербайджане, ЗАО «Caspiantech» (букмекерская компания «Топаз») перечислило на счет Фонда 500 000 манатов в целях борьбы с вирусом.