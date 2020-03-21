TOPAZ выделил 500 тысяч манатов на борьбу с коронавирусом
В соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 19 марта 2020 года "О мерах в связи с защитой здоровья населения и усилением борьбы против коронавирусной инфекции" продолжается перечисление средств в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.
Будучи единственным законным оператором спортивных ставок в Азербайджане, ЗАО «Caspiantech» (букмекерская компания «Топаз») перечислило на счет Фонда 500 000 манатов в целях борьбы с вирусом.
Деятельность компании, которая внесла достойный вклад в развитие различных видов спорта в Азербайджане, преимущественно базируется на спортивных мероприятиях международного масштаба, которые были отменены из-за угрозы распространения коронавируса. Однако, несмотря на данные обстоятельства, ЗАО “Caspiantech”, как один из представителей ритейл-сектора, считает своим долгом поддержать меры по борьбе с глобальной пандемией в Азербайджане в соответствии со стратегией корпоративной социальной ответственности.
TOPAZ желает всем крепкого здоровья и призывает принимать необходимые меры по борьбе с вирусом.