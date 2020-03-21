Sabah Residence поддержала борьбу с коронавирусом в Азербайджане
Компания Sabah Residence, следуя призыву президента Ильхама Алиева, присоединилась к борьбе с распространением коронавируса.
Исходя из корпоративной социальной ответственности, Sabah Residence перечислила в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом 50 тысяч манатов.
Выделенные средства будут направлены на финансовую поддержку мер борьбы по предотвращению распространения коронавируса.
Sabah Residence призывает всех предпринимателей оказать поддержку государству и выделить средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.