Компания Alliance Logistics откликнулась на призыв президента: 500 тысяч манатов в Фонд

Частный сектор показывает небывалую мобилизованность в поддержке широкомасштабной кампании по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Азербайджане. Бизнес-субъекты страны, предприниматели демонстрируют солидарность и социальную ответственность и перечисляют средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный президентом Ильхамом Алиевым.

Как сообщает haqqin.az, ООО Alliance Logistics, занимающееся логистикой и международными грузоперевозками, откликнулась на призыв главы государства и перечислила в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом 500 тысяч манатов.

«Мы считаем своим долгом продемонстрировать свою солидарность с решительными мерами, проводимыми для того, чтобы защитить жизни наших граждан и предотвратить распространение в Азербайджане пандемии коронавируса. Мы верим, что Азербайджан под предводительством президента Ильхама Алиева успешно справится и с этим испытанием», - заявили в компании.