Адвокаты в поддержку инициативы Ильхама Алиева: 50 тысяч манатов на борьбу с коронавирусом

Президиум Коллегии адвокатов Азербайджана в рамках борьбы с коронавирусом, в поддержку призыва президента Ильхама Алиева перечислила в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный указом главы государства 19 марта 2020 года, 50 тысяч манатов.

Отмечается, что адвокаты, будучи представителями правового сообщества, не остались равнодушными к компании, начатой по инициативе главы государства, солидарность с которой демонстрируют все слои общества, и в качестве отдельных инициатив перечислили средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.

Коллегия адвокатов Азербайджана поддерживает инициативу по борьбе с коронавирусом и заявляет, что адвокаты всегда с нашим государством, а также со всеми, кто поддерживает эту борьбу в борьбе с такими социальными бедствиями. Коллегия адвокатов уверена в том, что наша страна победит эту пандемию. Также следует отметить, что члены Коллегии адвокатов заявили о необходимости поддержки инициативы президента.

Отмечается, что перевод средств в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом был осуществлен из Фонда развития Коллегии адвокатов, куда поступают средства с выплаченных адвокатами ордеров, чем было обеспечено участие в акции всех адвокатов в стране.