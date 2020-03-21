В бакинском метро сократилось число пассажиров

По его словам, этому способствовали вступившие в силу новые правила.

Он напомнил, что согласно введенным правилам, уже несколько дней, как в Баку временно запрещен въезд лиц с пропиской в регионах, что повлияло на сокращение числа лиц, пользующихся метро. Кроме того, уменьшилось и число туристов, которые ранее тоже пользовались услугами метро. Бакметрополитен поддерживает лозунг #evdəqal, призывая всех оставаться дома».

Пресс-секретарь добавил, что чем больше дистанция между людьми, тем меньше риск заражения коронавирусом: «Поэтому рекомендуется по возможности меньше пользоваться метро».

Напомним, что 23 марта в Кабинете министров состоялось заседание под председательством премьер-министра Али Асадова, на котором обсуждалась ситуация с коронавирусной инфекцией в стране и было принято решение о применении особого режима карантина для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.