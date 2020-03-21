Испанские военные, которые участвуют в обеззараживании домов престарелых, находят стариков, умерших от коронавируса прямо в своих постелях, рассказала министр обороны страны Маргарита Роблес.

"Военные в некоторых резиденциях видели стариков, людей пожилого возраста, абсолютно брошенных, и даже мертвых в своих постелях. В этом плане мы будем беспощадными, непреклонными. Те, кто не выполняет своих обязанностей, ответят перед законом", - заявила министр обороны Испании в интервью телеканалу Telecinco.

По числу жертв и выявленных случаев заражения Испания находится на втором месте в Европе после Италии. В Испании зафиксировано 33 089 случаев заражения, из них умерли 2182 человека, в тяжелом состоянии 2355, выздоровели 3355 (10%). Таким образом, активными остаются 27,5 тысячи случаев заражения.