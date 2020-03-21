Армянские солдаты напали на посты Азербайджана: враг понёс потери

Подразделения Вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня в Геранбойском направлении, предприняли попытку совершить провокацию.

Как сообщили в пресс-службы Минобороны, в результате отражения атаки подразделениями ВС Азербайджана был уничтожен один военнослужащий вражеской стороны. Его тело уже около суток лежит на нейтральной территории.

В настоящее время перестрелка продолжается, но ситуация находится под контролем Азербайджанской Армии. В Минобороны заявили, что вся ответственность за напряженную ситуацию на фронте ложится на Армению.