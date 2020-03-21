В Saxo Bank назвали главный источник распространения коронавируса

Глобализация стала основным источником быстрого распространения коронавируса, заявил главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен. По его словам, за этим последуют экономическая рецессия и драматические изменения в обществе во всем мире. Об этом Якобсен заявил РИА Новости.

По его прогнозу, мировая экономика погрузится в рецессию, а в некоторых странах и в депрессию.