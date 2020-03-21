В Saxo Bank назвали главный источник распространения коронавируса
Глобализация стала основным источником быстрого распространения коронавируса, заявил главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен. По его словам, за этим последуют экономическая рецессия и драматические изменения в обществе во всем мире. Об этом Якобсен заявил РИА Новости.
По его прогнозу, мировая экономика погрузится в рецессию, а в некоторых странах и в депрессию.
«В целом, экономика после кризиса станет сильнее, поскольку до него она работала в «проблемном режиме», ведомом долгом, индивидуализмом и маржой»,— заявил собеседник российского издания.
Якобсен уверен, что после кризиса произойдет переконструирование общества, правил ведения бизнеса и совместной работы.
Нынешний кризис главный экономист Saxo Bank назвал самым масштабным, который он видел за 30 лет на своей работе. «Мы преодолеем его и станем сильнее», - заключил Якобсен.