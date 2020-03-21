Китай открывает победивший коронавирус Ухань

С китайской провинции Хубэй и города Ухань, закрытых с конца января из-за коронавируса нового типа, в ближайшее время будет снят карантин. Ограничения на дорогах и движение транспорта в провинции восстановят с 25 марта, в самом же Ухане транспортное сообщение восстановят 8 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Государственного комитета по делам здравоохранения региона.

В Ухане с полуночи 8 апреля снимут ограничения на проезд по транзитным дорогам, также восстановят транспортное сообщение на въезд и выезд из города. Такое решение китайские власти приняли на фоне улучшения эпидемиологической обстановки, пишет Газета.ру.

Карантин в провинции Хубэй и городе Ухань действовал с 23 января на фоне распространения коронавируса нового типа SARS-CoV-2.

По состоянию на 24 марта число инфицированных коронавирусной инфекцией в Китае продолжает снижаться. На данный момент свыше 90% заболевших уже вылечились. Число выздоровевших в материковом Китае составляет 73 159 против 81 171 заболевшего. За последние 24 часа в КНР выздоровели 456 человек и семеро — погибли. Заразились 73 человека.

Между тем Всемирная организация здравоохранения заявила, что лечения от коронавируса пока нет. Использование непроверенных лекарств может серьезно навредить здоровью.