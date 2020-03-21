В Иране священнослужитель пытался исцелить от коронавируса "чудотворным средством"

Прокуратура иранского города Бендер-Энзели запросила ордер на арест священнослужителя, который попытался исцелить больного с пневмонией COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2, передает Дойче велле со ссылкой на информагентство IRNA.

Согласно информации IRNA, священнослужитель несколько дней назад нелегально проник в отделение интенсивной терапии в городской больнице. Там находился молодой человек, у которого был выявлен вирус нового типа. Посетитель сообщил больному, что врачи больше не в силах помочь ему, и предложил исцелить пациента с помощью "исламского чудотворного средства". С согласия молодого человека клирик снял с него маску и помазал больному лицо ароматической жидкостью. Через три дня пациент скончался.

В Иране вирус обнаружен более чем у 23 000 человек, 1 800 из которых скончались.