Названа заработавшая на коронавирусе компания

На фоне пандемии коронавируса акции американской компании Zoom, занимающейся организацией видеоконференций, выросли на 40 процентов за последнюю неделю и более чем вдвое с начала года. Из-за этого оценка ее прибыли в первом квартале увеличилась на 68 процентов, сообщает Bloomberg .

23 марта котировки выросли на 22%, что стало самым большим однодневным приростом для бумаг Zoom с июня 2019 года. Из-за роста котировок акций оценка прибыли компании в первом квартале повышена на 68%, выручки — на 7,6%, пишет Коммерсант.

Интерес к сервису объясняется тем, что из-за ситуации с COVID-19 многие перешли на удаленную работу и возникла необходимость поддерживать связь между сотрудниками, избегая при этом личных контактов. На прошлой неделе для того, чтобы справиться с ростом числа пользователей и сессий, была увеличена пропускная способность сервиса.

По данным аналитической платформы Sensor Tower, количество скачиваний Zoom увеличилось на 109%.