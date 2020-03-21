Беда не приходит одна: в Иране от наводнений погибли 12 человек

Число жертв сезонных наводнений в Иране возросло до 12, как минимум 21 человек пострадал, еще двое считаются пропавшими без вести, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные скорой помощи ИРИ.

"Согласно полученным сообщениям, в общей сложности в 11 провинциях к настоящему моменту 21 человек пострадал, двое пропали без вести, еще 12 погибли", - говорится в сообщении пресс-службы скорой помощи Ирана.

Наводнения и сели в Иране случаются каждую весну после выпадения большого количества осадков. Весной 2019 года стихия затронула более половины иранских провинций. Погибли свыше 70 человек.