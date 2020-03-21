Синоптики рассказали о погоде на завтра
Завтра, 25 марта, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман, юго-восточный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 5-9, днем 13-18, в Баку ночью 7-9, днем 16-18 градусов тепла.
Атмосферное давление - 767 миллиметров ртутного столба, относительная влажность днем 70-80%, вечером 50-55%.
В регионах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако вечером на отдельных горных территориях возможны осадки. Ночью и утром местами туман, ветер восточный. Ночью температура воздуха 5-9, днем 15-20 градусов тепла, в горах ночью 0-5, днем 7-12 градусов тепла