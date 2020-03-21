Коронавирус посадил на карантин 20% землян

Почти пятая часть всего населения Земли (1,7 миллиарда человек) находятся в изоляции из-за пандемии коронавируса COVID-19. Такие цифры приводит британское издание The Guardian.

Газета отмечает, что властям различных стран приходится прибегать к карантину в тот самый момент, когда миру предстоит критически важная неделя в борьбе с коронавирусом: так, по данным Всемирной организации здравоохранения, чтобы достигнуть порога в первые 100 тысяч случаев COVID-19 потребовалось 67 дней, а рост на последние 100 тысяч случаев (до 300 тысяч заболевших) был отмечен всего за четыре дня, пишет Интерфакс.

Всего, напоминает The Guardian, в мире зафиксировано 378 тыс. 679 случаев COVID-19. Более 16,5 тыс. человек с коронавирусом скончались, вылечились почти 101 тыс. человек.

Газета отмечает, что в то время как британские власти объявили о серьезных ограничениях, которые вводятся в стране в связи с эпидемией коронавируса, КНР, которая первая столкнулась с эпидемией, со среды отменяет ограничения на перемещения в провинции Хубэй - первом эпицентре распространения COVID-19.