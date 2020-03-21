И даже компания из Геранбоя присоединилась к борьбе с коронавирусом 100 тысяч манатов
Компания Region Agro MMC (Геранбой) присоединилась к призыву главы государства в борьбе с распространением коронавируса.
В качестве финансовой поддержки Region Agro перечислил 100 тысяч манатов в Фонд борьбы с коронавирусом, учрежденный указом главы государства.
Агропарк находится в Геранбойском районе и был открыт 5 июня 2018 года. Компания занимается выращиванием пшеницы и кукурузы для внутреннего рынка страны.