Пандемия коронавируса и обвал мировых цен на энергоносители вызвали экономические проблемы во многих странах мирах. При этом с самыми большими экономическим вызовами столкнулись именно страны-экспортеры нефти, включая и Азербайджан. В устранении негативного влияния пандемии коронавируса и снижения цен на нефть большую роль играют банки страны. О ситуации в экономике Азербайджана в условиях падения цен на нефть и борьбы с распространением коронавируса haqqin.az поговорил с председателем Наблюдательного совета одного из ведущих банков страны «Банк Республика» Шакиром Рагимовым

- Я хотел бы начать наш разговор с общего вопроса – как коронавирус COVID-19 повлиял на мировые цены на энергоресурсы и рынок акций, и в целом на мировую экономику?

- Благодарю за предоставленную возможность высказать свои мысли на страницах вашего интернет-портала. Коронавирус нового типа COVID-19 уже повлиял и будет продолжать очень негативно влиять на мировую экономику. Беспрецедентные меры по самоизоляции, направленные на сдерживание эпидемии во многих странах мира, привели к значительному снижению спроса на многие товары и услуги и сделали многие отрасли полностью убыточными, значительно снизив спрос на нефть. Ситуацию ухудшила также и паника на фондовых рынках по всему миру, где мы увидели рекордное падение стоимости акций почти всех компаний. Естественно, снижение спроса на нефть и негативные ожидания на фоне падения акций обвалили цену на нефть.

- Вы затронули цену на нефть. Можете коротко рассказать, что происходит на рынке нефти?

- Падение цен на нефть началось в январе 2020 года, когда стало понятно, что коронавирус крайне отрицательно повлияет на экономику Китая (15% от мирового ВВП) и тем самым на мировую экономику. За короткое время предложение нефти значительно превысило мировой спрос. Но несмотря на это, большого падения цены на нефть не происходило, так как участники рынка ожидали, что ОПЕК+ (основные страны-экспортёры нефти, в основном арабские государства, плюс Россия, Казахстан и Азербайджан) сократят производство и тем самым приведут спрос и предложение на рынке нефти в равновесие. Но к сожалению, этого не произошло – основные участники переговоров, Россия и Саудовская Аравия, не смогли договориться. Это и обвалило цену на нефть в начале марта. Но учитывая, что низкая цена на нефть не выгодна ни России, ни Саудовской Аравии, ни США (это три основных производителей нефти), я думаю они в ближайшие месяцы договорятся о сокращении добычи и цена на нефть вернется в диапазон 45-50 долларов.

- Что вы можете сказать о влиянии низких цен на нефть и пандемии коронавируса на экономику страны? Насколько мы готовы к происходящему?

- На нас как на страну-экспортер нефти оказывают негативное влияние сразу два внешних фактора: экономическая ситуация в мире и низкие цены на нефть. И это является серьезным вызовом для страны. На вышеперечисленные шоки накладывается политика самоизоляции внутри страны: люди меньше покупают товары и пользуются услугами. Но я уверен, что мы все вместе справимся с этим вызовом. Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в любое другое время в прошлом, к примеру, в 2015 году. Я постараюсь перечислить основные на мой взгляд благоприятные факторы: 1), наверное, самое главное – реакция и поведение руководства страны в кризисной ситуации. Очень радует, что оперативно принимаются логичные решения, которые потом успешно претворяются в жизнь. Особенно хочется отметить личные инициативы господина Президента; 2) были приняты бюджетные правила, которые помогают снизить негативное влияние волатильности цены на нефть на бюджет страны, что позволяет полностью обеспечить все социальные обязательства государства; 3) мы смогли с 2015 года нарастить золотовалютные резервы, и если смотреть на отношение резервов к ВВП страны в долларовом эквиваленте, то сейчас этот показатель намного выше чем был в 2015 году; 4) низкое отношение внешнего долга к ВВП; 5) более жесткий контроль над спекулятивными валютными операциями; 6) реформы в налоговой и таможенной сферах, приведшие к существенному обелению экономики и росту налоговых и таможенных сборов (стоит отметить, что это обеление в налоговой сфере происходило больше через мотивацию, чем карательные меры, учитывая важность бизнеса для развития экономики, и я уверен, что объединение министерства налогов и министерства экономического развития будет способствовать продолжению этой политики); 7) применение уникальной модели синтеза менеджеров нового поколения (зная многих из них, могу сказать — это профессионалы высокого класса) с опытными руководителями старшего поколения.

- Вы знаете, что президент И.Алиев для снижения негативного влияния пандемии коронавируса на экономику, макроэкономическую стабильность и бизнес климат в стране подписал указ, поставивший важные задачи перед многими государственными органами. Расскажите чуть более подробно об этом указе и других шагах, предпринятых руководством страны в это сложное время.

- На мой взгляд государство предприняло исключительные упреждающие меры по предотвращению распространения коронавируса в стране, на несколько недель (а в некоторых случаях и на целый месяц) опережая большинство других стран. Как пример можно привести своевременные указы господина Президента о создании под руководством премьер-министра оперативного штаба, в состав которого вошли чиновники высшего ранга, выделение денег на снижение негативного влияния пандемии короновируса на экономику и социальную сферу, создание фонда по борьбе с пандемией, закрытие границ, введение специального режима, увеличение зарплат врачам.

В сложившейся ситуации господин президент своим указом от 19 марта продемонстрировал самое важное — государство будет оказывать необходимую поддержку населению и частному сектору. В соответствии с указом, на поддержку экономики, социальной сферы и макроэкономической стабильности был выделен 1 миллиард манат. Примечательно, что мы одни из первых выделили деньги из бюджета на эти цели. Перед министерством экономики, министерством финансов, министерством труда и социальной защиты и Центральным банком были поставлены конкретные задачи: определение отраслей экономики и слоев населения, которые пострадают от пандемии COVID-19; подготовка и предоставление кабинету министров информации о размере потенциальных убытков в этих сферах и предложение мер по оказанию поддержки этим группам; оценка негативного влияния пандемии коронавируса на банковский сектор и макроэкономику; подготовка предложений по поддержке стабильности маната и потребительских цен.

Другим указом президента был создан фонд поддержки по борьбе с коронавирусом, куда государство перечислило 20 миллионов манат. Очень радует, что не только государственный, но и частный сектор оперативно откликнулся на призыв президента проявлять свою социальную ответственность. Буквально за пару дней в фонд было перечислено больше 40 миллионов манат. Стоит отметить, что банковский сектор сразу поддержал инициативу господина президента.

Также среди предпринятых мер я высоко оцениваю обращения первого вице-президента Мехрибан Алиевой, направленное на успокоении и просвещение населения в связи с соблюдением мер предосторожности, личной ответственности и заботе о старшем поколении. Надеюсь, что и другие известные люди последуют ее примеру.

- Как банки видят свою социальную ответственность перед обществом? Что банки, и в частности Банк Республика, предпринимают в данном направлении?

- Очень важно отметить, что банки, понимая свою ответственность перед обществом и государством, сумели правильно отреагировать на возникшие новые потребности: оперативно переводили денежные средства предпринимателей для бесперебойного обеспечения страны необходимыми товарами и беспрерывно обслуживали большой поток населения. Банки работали без выходных и практически без перерыва последние недели. Я очень горжусь работниками банков, которые несмотря на риски, усталость и множество других проблем, мужественно выходили на работу, общались с большим количеством людей, выполняя свой гражданский долг. Важную роль в слаженной работе банков сыграли Центральный банк Азербайджана и Ассоциация банков Азербайджана. Практически каждый день проводились встречи, принимались важные решения.

Банк Республика — один из лидирующих банков страны — в это сложное время еще раз показал свою социальную ответственность. Так, банк был в тройке лидеров по количеству и сумме операций с населением, обслуживая клиентов во всех филиалах и не применяя никаких лимитов. Банк одним из первых принял решение перевести деньги в фонд борьбы с коронавирусом, одним из первых откликнулся на призыв господина президента об участии банков в программе самозанятости населения. Следуя рекомендациям оперативного штаба, банк перевел всех клиентов-предпринимателей, пользующихся старой версией интернет-банкинга, на более современную и удобную версию, дав возможность клиентам дистанционно проводить все операции.

- Ну и завершающий вопрос: как вы и говорили, внешние шоки привели к проблемам во многих отраслях нашей экономики. Что, по вашему мнению, должны предпринять государство и банки для компенсации негативных последствий?

- На мой взгляд, из основных мер государство должно предпринять следующее:

1) предоставить временные налоговые льготы для предпринимателей пострадавшим от коронавируса;

2) предоставить дополнительные налоговые и таможенные преференции компаниям, которые не сократили своих сотрудников;

3) предоставить временные компенсации наименее защищенным слоям населения, потерявшим источник дохода в связи с коронавирусом;

4) более активно привлекать малые и средние предприятия к участию в государственных тендерах;

5) усилить работу выдачи кредитов через государственные фонды (СКМФ, АКИА и др.);

6) поддержать банки в развитии микрокредитования, особенно в регионах;

7) субсидировать часть процентов по кредитам предпринимателям и по потребительским кредитам.

Банки же должны:

1) улучшить дистанционные каналы обслуживания и обеспечить их безопасность;

2) разработать механизм предоставления клиентам льготного периода. Естественно, регулятор — Центральный банк — должен поддержать банки смягчением пруденциального регулирования и обеспечением необходимой ликвидностью.