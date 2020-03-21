Илон Маск подарил Калифорнии более тысячи аппаратов для вентиляции легких

Американский миллиардер и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск безвозмездно передаст штату Калифорния 1255 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), передает Дойче велле.

Аппараты были закуплены в Китае и самолетом доставлены в Лос-Анджелес, сообщил Маск в своем Twitter. "Если Вы хотите получить бесплатный ИВЛ, сообщите нам", - написал он.

Американские СМИ также сообщают, что Маск заявил о готовности отдать клиникам штата 250 тысяч защитных масок, имеющихся в распоряжении на заводах его компаний.