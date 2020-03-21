Смертность от коронавируса в Иране идет на спад

В Иране более 1,7 тысячи человек заразились за сутки новым коронавирусом, умерли 122 человека. Общее число случаев зараженных приближается к 25 тысячам, погибших - к 2 тысячам, заявил официальный представитель Минздрава Исламской Республики Киануш Джаханпур.

"За прошедший день выявлено 1 762 новых случая заражения COVID-19 в различных провинциях страны. С учетом этого общее число зараженных достигло 24 811", - сказал Джаханпур в эфире телеканала IRINN, отметив при этом, что 8 913 человек выздоровели, передает РИА Новости.

"К сожалению, за прошедшие сутки погибли 122 человека, всего на сегодняшний день погибли 1 934 человека", - добавил представитель иранского Минздрава.

Накануне Минздрав ИРИ сообщал о 127 скончавшихся за сутки.