Более двух миллионов манатов на борьбу с коронавирусом от Azersun Holding

Azersun Holding, являющийся ведущей компанией по обеспечению продовольственной безопасности в Азербайджане, перечислила 2 миллиона манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный в соответствии с указом президента Ильхама Алиева.

Банк ASB, принадлежащий Группе компаний, также поддержал инициативу Президента и перечислил 250 тысяч манатов в Фонд.

Следует отметить, что все производственные предприятия, дистрибюторская сеть, действующие при Azersun Holding, а также розничные сети, входящие в группу компаний, работают в полную мощь.

Группа компаний заявляет, что в любой ситуации, которая может возникнуть впредь, будет постоянно обеспечивать население качественной, соответствующей стандартам продукцией.