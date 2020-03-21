Медуниверситет присоединился к призыву президента

Азербайджанский медицинский университет присоединился к инициативе по переводу средств в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, учрежденный указом президента Азербайджана от 19 марта 2020 года «О мерах по охране здоровья населения и усилению борьбы с коронавирусной инфекцией в Азербайджанской Республике».

Как сообщили haqqin.az в вузе, университет перечислил в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом 50 тысяч манатов.

Следует отметить, что за все время борьбы с эпидемией коронавируса медперсонал, клиники и персонал АМУ работают в усиленном режиме.