Эпидемию коронавируса в Испании признали более серьезной, чем в Италии
Эпидемия коронавируса (COVID-19) распространяется в Испании быстрее и шире, чем в Италии. Об этом говорится в материале испанского издания El Pais.
В статье говорится, что в Италии на данный момент есть три проблемных с эпидемиологической точки зрения региона, в остальных ситуация более менее контролируется, в то время как в Испании инфекция активно распространяется по автономным сообществам, в которых ранее она не фиксировалась, пишет Интерфакс.
"Мы находимся в фазе роста воздействия вируса, и такая ситуация продлится какое-то время", - приводит El Pais слова председателя испанского Общества эпидемиологии Пере Годоя.
Накануне в Испании было зарегистрировано 462 летальных исхода пациентов с коронавирусом - это самое большое число смертей за сутки с начала эпидемии в стране.
Согласно данным Минздрава Испании на 24 марта, в Испании за сутки свыше 500 человек умерли из-за коронавируса, число инфицированных выросло на 6,5 тыс.
Италия остается второй в мире после Китая по тяжести поражения вирусом - 63 тыс. 927 человек заболели COVID-19, скончались 6 077.