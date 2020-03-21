Эпидемию коронавируса в Испании признали более серьезной, чем в Италии

Эпидемия коронавируса (COVID-19) распространяется в Испании быстрее и шире, чем в Италии. Об этом говорится в материале испанского издания El Pais.

В статье говорится, что в Италии на данный момент есть три проблемных с эпидемиологической точки зрения региона, в остальных ситуация более менее контролируется, в то время как в Испании инфекция активно распространяется по автономным сообществам, в которых ранее она не фиксировалась, пишет Интерфакс.