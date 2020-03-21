Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 14:48

Не лучшие времена наступили для мировой журналистики. Писать не о чем. Вернее, есть о чем - но только об одном. Коронавирусе… Все мысли человечества сейчас крутятся вокруг него. «И где уже коронавирус, куда добрался, сколько людей поразил?» - первый вопрос по любой теме, включая такую вроде бы совершенно немедицинскую, как цены на нефть.

Нет, конечно, можно писать и о чем-то другом, никто не запрещал - но если кто-то рискнет, то под материалом, там, где цифры, показывающие количество просмотров, будет красоваться жирный нуль. Ну, или что-то очень близкое к нулю. Что ж, корона, так корона. Она дала нам массу причин говорить о ней. В частности, о том, как часто реалии неузнаваемо, на 360 градусов меняются, разворачиваются под влиянием налетевших на нас «черных лебедей». То, что вчера казалось немыслимым, вдруг сегодня, одним взмахом руки, становится реальностью, повседневностью. А ведь всего месяц назад… Еще месяц назад, к примеру, Грузия мечтала о диверсификации туристических рынков и привлечении максимального количества гостей из Европы. Особые надежды на это появились после того, как Россия объявила туристические и авиационные санкции, еще раз продемонстрировав крайнюю степень ненадежности этого направления. Туристическая администрация страны с большой гордостью каждый месяц публиковала сводки о росте числа туристов из Европы, говоря тем самым избирателю – вот видите, мы идем правильным путем!

Кто мог себе представить, что всего месяц спустя правительство Грузии будет закрывать границы с такими желанными странами, да что там - cо всем миром, включая такой вожделенный Старый Свет? Что будут приняты драконовские меры с единственной целью - чтоб ни один немец или француз не попали в страну ни при каких обстоятельствах? Столько лет работали над привлечением европейских туристов, потратили кучу денег на рекламу и маркетинг, только-только поезд тронулся, и вот тебе раз – все расходы коту под хвост. Всего месяц назад в Грузии был маленький праздник – количество денежных переводов из Евросоюза впервые превысило этот же показатель из России. На первом месте была Италия, которая практически вплотную приблизилась к России – 22 млн долларов против 26. Кто мог себе представить, что всего через месяц наши соотечественники будут бежать из Италии, как из чумного барака? Что их придется эвакуировать самолетами за счет государства, а слова «я недавно вернулся из Италии» - лучшее средство, чтоб от вас бежали все, включая ближайших родственников? Интересно будет посмотреть статистику денежных переводов за март, а еще лучше – апрель. Ситуация наверняка не будет такой же оптимистичной, как в январе. Еще месяц назад кто бы мог помыслить, что Европа, заветная и желанная, прямо-таки земля обетованная для всех потенциальных мигрантов из постсоюза, вдруг станет местом, откуда надо бежать, сломя голову? «Ты только что из Европы? Ну и как там?» - сочувственно смотрят теперь бывшие советские граждане на страдальцев, прибывших из ЕС.

Если так пойдет и дальше, то в Европу будут рваться только сирийские беженцы, да и то – не факт. Могут развернуться и сказать: «А не вернуться ли нам обратно, в родной Идлиб, а то тут всякая зараза развелась»... Еще месяц назад на Южном Кавказе спорили о том, нужны ли туристы из стран Ближнего Востока. «А не слишком ли много у нас тут лиц восточных национальностей?» - можно было услышать как от рядовых граждан, так и политиков. Вроде совсем недавно ещё дискутировали о государственном подходе – стоит ли принимать больше иранских и арабских туристов, чем сейчас? И вот минул месяц, и наш туристический бизнес с тоской смотрит в сторону наглухо закрытой иранской границы – теперь через нее не то что человек, даже мышь не проскочит. Рассуждения месячной давности ныне совсем неактуальны. Сейчас и рады бы видеть хоть иранцев, хоть бенгальцев, да хоть марсиан, но - нету. То, что вчера казалось незыблемым, – сегодня трясет, как при землетрясении. Кто мог месяц назад представить себе нефть по цене 25 долларов за баррель и пустые гостиницы не только на Южном Кавказе, черт бы с ним, но и в признанных мировых центрах туризма? Опустевшие Прага и Вена, обезлюдевший Лазурный берег Франции, города-призраки на Севере Италии. И это не в кино! А ведь еще месяц назад жители Венеции традиционно жаловались на засилье туристов. «Что сюда все рвутся, Венеция что, резиновая?» - жаловались они, считая само собой разумеющимся, что в их замечательный город рвутся толпы иностранцев и уверенные между тем, что так будет всегда. Что ж, всего месяц спустя их сокровенной мечте суждено сбыться – в Венеции сейчас пусто, никого, кроме местного населения. И что-то мне подсказывает, что новая реальность им вряд ли понравится, и очень скоро они поменяют мнение о своей мечте...