Французам предложили поменять карантин на работу в поле

"Я хочу обратиться с призывом… к мужчинам и женщинам, которые сегодня не работают, к тем, кто заперт в собственных квартирах и домах, к тем, кто был официантом в ресторане, работал на ресепшн в отеле, был парикмахером, к тем, кто больше не работает. Присоединяйтесь к тем, кто позволит нам питаться чисто и здорово!" - приводит РИА Новости слова главы французского аграрного ведомства.

Министр заявил, что может предоставить 200 тысяч рабочих мест в этой отрасли. Он подчеркнул, что работа в полях должна продолжаться, для чего нужны рабочие руки.