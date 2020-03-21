Первая онлайн-свадьба в Казахстане

Жених Азамат и невеста Асель планировали, что сватовство и проводы невесты пройдут в ее родном городе Арыси 22 марта, на Наурыз. Но из-за режима ЧС и закрытия Нур-Султана на карантин празднество откладывалось на неопределенный срок, сообщает Almaty.tv.

"Неожиданно родители невесты решили не томить детей и дали свое благословение на брачный союз по видеозвонку", - говорится в сообщении.

В итоге обряд бракосочетания провел имам в узком кругу самых близких родственников. Родные и близкие новобрачных, которые не смогли присутствовать на свадьбе, поздравили Азамата и Асель через социальные сети и видеозвонки. "Мы - граждане Казахстана, и в такой тяжелый для страны момент решили не подвергать кого-либо опасности", - подчеркнул жених.