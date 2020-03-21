В России уже около 500 зараженных коронавирусом

В России за прошедшие сутки выявлено еще 57 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 28 — в Москве. Общее число заболевших составляет 495 человек, сообщает оперативный штаб по предупреждению и борьбе с коронавирусной инфекцией.

"По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали в последние две недели страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке", - говорится в сообщении на сайте стопкоронавирус.рф, передает Интерфакс.

