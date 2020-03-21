В Азербайджане полностью приостановлены междугородние пассажироперевозки

В соответствии с решением Оперативного штаба при Кабмине Азербайджанской Республики от 23 марта 2020 года, с 00:00 24 марта 2020 года приостановлены междугородние и межрайонные пассажироперевозки.

Как сообщает Report, об этом сообщила заведующая сектором по связям с общественностью Государственной службы автомобильного транспорта при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Нурида Аллахъярова.