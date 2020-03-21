Лукашенко: «Всякое в жизни бывает, главное – не паниковать»

«Ваш опыт (китайской стороны), наш опыт мы используем, чтобы на предельно допустимом для нас уровне пройти пик. Выдержим до православной Пасхи – значит, жить будем», – приводит слова Лукашенко пресс-служба белорусского президента на своем сайте.

Глава белорусского государства также призвал граждан не поддаваться панике из-за вируса: «Всякое в жизни бывает, но главное – не паниковать. Я больше всего боюсь, что люди заболеют психозом от того, что происходит в СМИ. От психоза будут все остальные болезни. Так говорят и специалисты».

По словам Лукашенко, врачи обращают в первую очередь внимание на группу риска – пожилых людей с сопутствующими заболеваниями. «Конечно, любой вирус на такого человека бросается и начинает его там тормошить. Нашим врачам пока удается справляться с этими болезнями, но расслабляться мы не планируем», – отметил он.