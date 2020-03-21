Золото растет в цене

Стоимость золота на торгах растет на 7,2% - до $1679,7 за тройскую унцию, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов биржи Comex.

В пике стоимость драгоценного металла достигала $1 698 за тройскую унцию.Стоимость контрактов на серебро дорожает на 6,8% - до $14,16 за унцию.

В понедельник фьючерсы на золото с поставкой в апреле этого года на Нью-Йоркской бирже Comex выросли на 5,7%, или на $84,7, до $1569,3 за тройскую унцию. В долларовом выражении это самый высокий дневной рост за всю историю наблюдений. Цена на золото растет на фоне новых мер поддержки экономики США, объявленных Федеральной резервной системой.