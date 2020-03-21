Олимпиаду перенесли на 2021 год

Летняя Олимпиада в Токио перенесена на 2021 год. Об этом сообщил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Он обратился с соответствующим предложением к главе МОК Томасу Баху, и он поддержал его.

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