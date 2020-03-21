«Азеридмансервис» внес свою финансовую лепту в борьбу с коронавирусом
Компания «Азеридмансервис» перечислила 20 тысяч манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 19 марта 2020 года.
Компания «Азеридмансервис», созданная Министерством молодежи и спорта и при поддержке Национального олимпийского комитета Азербайджана, всегда активно принимала участие в спортивной жизни страны.
Отметим, что средства, собранные Фондом по борьбе с коронавирусом, будут направлены на формирование медицинских учреждений особого режима, укрепления материально-технической сферы, а также другие мероприятия, осуществляемые в стране в сфере борьбы с коронавирусом.