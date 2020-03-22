Оказана помощь 180 одиноким пожилым людям

В связи с карантинным режимом и по призыву президента Ильхама Алиева ООО «Азерпочт» Министерства транспорта, связи и высоких технологий, волонтеры Низаминской районной организации партии «Ени Азербайджан» совместно с социальными работниками Министерства труда и социальной защиты раздали помощь одиноким пожилым людям.

В рамках акции, которая продолжается в течение нескольких дней, на этот раз была оказана помощь 180 пожилым людям, живущим в одиночестве в Низаминском районе. Всего планируется направить помощь около 320 жителям района.

Отметим, что в связи с объявлением Оперативным штабом при Кабинете Министров специального карантинного режима в стране с 24 марта по 20 апреля и запретом лицам старше 65 лет покидать свои дома, активисты и добровольцы партии «Ени Азербайджан» оказывают помощь таким одиноким жителям.