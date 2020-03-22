Лукашенко: Боремся с коронавирусом без «шума и пыли»

"Мы этим занимаемся. Но только без шума и пыли", - цитирует БелТА белорусского лидера. При этом Лукашенко высказался против "психоза и паники вокруг этой темы".

В Беларуси принимаются необходимые меры по предотвращению распространения и профилактике коронавируса нового типа, заявил президент Александр Лукашенко во время посещения предприятия "Белгипс" в Минском районе.

Президент Беларуси подчеркнул, что каждая служба в стране - от медиков до правоохранительных органов - занимается своим делом. Ведется работа по профилактике, выявляются контактные лица, передает ТАСС.

Лукашенко напомнил, что белорусские власти отказались закрывать госграницу для перемещения людей в связи с коронавирусом: "А зачем закрывать? Украина границу закрыла, Польша, балтийские государства закрыли, а потом и братья-россияне тоже закрыли эту границу. Хорошо, закрывайтесь, но жизнь-то идет, ее не остановишь".

Также, продолжил Лукашенко, Беларусь в полном объеме выполняет функции по обеспечению транзита международных грузов: "Мы за это время ни разу не получили ни одной проблемы от водителей этих большегрузов. Ничего не закрывая, но контролируя на въезде и на выезде. То есть мы реагируем по ситуации".