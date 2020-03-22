В Нью-Йоркской подземке произошло воспламенение на одной из центральных станций. По предварительным данным The New York Times, есть одна жертва — молодой мужчина, еще 16 человек пострадали.

Причина возгорания на станции «110-я улица — Центральный парк — Север» на острове Манхэттен устанавливается. Отметим, пожар начался около 3:20 по местному времени в вагоне поезда.

В числе пострадавших пятеро пожарных.

Информация о ЧП поступила в разгар эпидемии коронавируса, которой охвачен этот американский мегаполис. В городе больше 15 тыс. больных.