Опыт Сингапура и Макао: только изоляция людей отобьет коронавирус важный урок и для Азербайджана
Сингапур сделал серьезные выводы после вспышки других подвидов коронавируса в азиатских странах в 2002-2003 годах. Тогда стало ясно, что инфраструктура этого государства не готова к таким вызовам. И в последующие годы возникли новые больницы с множеством изоляционных блоков, были приняты законы, которые облегчали введение превентивных мер. И потому, когда в конце января Всемирная организация здравоохранения объявила об угрозе эпидемии, Сингапур был готов к атаке вируса. Вот пять основных мероприятий, которые пригодились бы и Азербайджану.
Первое: власти сделали ставку на тесты. В результате, всего у 1 процента он был положительным. Если в последние дни стало известно о 260 зараженных, то можно себе представить количество проведенных тестов.
Второе: каждый, у кого тест положителен, изолируется в больнице и полностью отделен от семьи и друзей. Те, кто общался с зараженным, должны оставаться на домашнем карантине. Несколько раз в день они получают СМС с напоминанием о необходимости соблюдать самоизоляцию, и в ответ должны подтверждать свое местонахождение. За нарушение режима следует суровое наказание.
Третье: Сингапур ввел широкую кампанию в медиа. Даже в новых детских сказках говорится об угрозе вируса и мерах профилактики.
Четвертое: большое количество проводимых тестов и твердое соблюдение правил поведения в карантине под угрозой уголовно-финансовой ответственности позволяют остальной части общества функционировать без большого риска падения экономики.
Пятое: хорошая организация правительства позволяет коммуницировать с нацией, чтобы она чувствовала себя комфортно и соблюдала правила поведения в этих условиях.
Самым интересным примером является Макао. Маленькое госдуарство в Азии, с населением всего 680 тысяч, в 26 раз меньше Сингапура. Отсюда до КНР рукой подать. И здесь тоже решающим моментом в борьбе с Covid-19 стала быстрота реакции властей.
Уже 22 января после появления первого заболевшего вирусом, власти остановили все поездки между Уханем и Макао, а туроператоры получили предписание об объявлении мест, где пребывали туристы из Уханя.
Через два дня полицейские группы локализовали всех людей из провинции Хубэй и обязали их быть депортированными из страны или уйти на обязательный двухнедельный карантин. Еще через несколько дней из Макао были высланы 150 жителей провинции Хубэй.
Были закрыты на неопределенный срок все кино, театры, оздоровительные учреждения, школы.
Страна, многомиллиардный доход которой составляет выручка от работы казино, а это - 50 процентов бюджета Макао, с начала февраля закрыла 41 казино. За две недели отрасль потеряла несколько миллиардов. Но власти могут себе это позволить, так как экономика страны стоит крепко на ногах. Правительство уже действует — выделяет миллиард долларов в рамках так называемого стимуляционного пакета для кредитов, налоговых льгот, выпускает облигации займа. Запущена программа, по которой каждые 10 дней населению раздается по 10 медицинских масок.
Граница Макао не закрыта. Приезжающие из Южной Кореи, Италии, Ирана, Германии, Франции, Испании, Японии, Норвегии обязаны пройти 14-дневный карантин. Китайцы из нескольких провинций должны пройти медицинское обследование перед тем, как попасть в Макао.
Европейские страны, да и Азербайджан должны взять пример с этих стран Азии, которые «выучив урок» эпидемии вируса SARS 2002-2003 годов, сегодня успешно преодолевают коронавирус. Пока что наш континент дрейфует курсом, конечная точка которого в тумане.