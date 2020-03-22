Сингапур сделал серьезные выводы после вспышки других подвидов коронавируса в азиатских странах в 2002-2003 годах. Тогда стало ясно, что инфраструктура этого государства не готова к таким вызовам. И в последующие годы возникли новые больницы с множеством изоляционных блоков, были приняты законы, которые облегчали введение превентивных мер. И потому, когда в конце января Всемирная организация здравоохранения объявила об угрозе эпидемии, Сингапур был готов к атаке вируса. Вот пять основных мероприятий, которые пригодились бы и Азербайджану.

Первое: власти сделали ставку на тесты. В результате, всего у 1 процента он был положительным. Если в последние дни стало известно о 260 зараженных, то можно себе представить количество проведенных тестов.

Второе: каждый, у кого тест положителен, изолируется в больнице и полностью отделен от семьи и друзей. Те, кто общался с зараженным, должны оставаться на домашнем карантине. Несколько раз в день они получают СМС с напоминанием о необходимости соблюдать самоизоляцию, и в ответ должны подтверждать свое местонахождение. За нарушение режима следует суровое наказание.

Третье: Сингапур ввел широкую кампанию в медиа. Даже в новых детских сказках говорится об угрозе вируса и мерах профилактики.

Четвертое: большое количество проводимых тестов и твердое соблюдение правил поведения в карантине под угрозой уголовно-финансовой ответственности позволяют остальной части общества функционировать без большого риска падения экономики.

Пятое: хорошая организация правительства позволяет коммуницировать с нацией, чтобы она чувствовала себя комфортно и соблюдала правила поведения в этих условиях.

Самым интересным примером является Макао. Маленькое госдуарство в Азии, с населением всего 680 тысяч, в 26 раз меньше Сингапура. Отсюда до КНР рукой подать. И здесь тоже решающим моментом в борьбе с Covid-19 стала быстрота реакции властей.

Уже 22 января после появления первого заболевшего вирусом, власти остановили все поездки между Уханем и Макао, а туроператоры получили предписание об объявлении мест, где пребывали туристы из Уханя.