Борис Акунин рассказал, как переносит коронавирус

«У меня форма средней тяжести. Это как паршивый затяжной грипп с высокой температурой. Разница в том, что улучшения не происходит», - написал он на своей странице в Фейсбук.

Акунин заболел вместе с супругой, но та переболела COVID-19 в легкой форме. Писатель переносил симптомы сложнее. У него поднималась температура до 39 градусов, ее приходилось сбивать: «Знал, что опасаться нужно только проблем с дыханием — в этом случае приедет «скорая». Проблем с дыханием не возникало, поэтому настроение было злобное, но спокойное».

На одиннадцатый день болезни врач прописал Акунину антибиотики, после чего ему полегчало.

В заключение своего поста писатель советует быть осторожными, вести себя ответственно, но не паниковать. «И помогайте тем, кто в самоизоляции. В общем, дышите ровно. Время работает на нас. Общество и медицина быстро мобилизуются. Давайте рассматривать эту эпидемию как стимул для развития взаимовыручки и организованности. Мы все тут по одну линию фронта, а такое нечасто бывает», — написал Акунин.