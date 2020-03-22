Музейный центр «Ичеришехер» запустил конкурс «ЗащитиРодителей»

Напомним, что решением Оперативного штаба при Кабмине с 24 марта на территории страны был объявлен карантинный режим, согласно которому пожилым людям старше 65 лет необходимо оставаться дома. В настоящее время именно пожилые люди находятся в группе риска, и они нуждаются во внимании и заботе.

Музейный центр «Ичеришехер» присоединяется к акции «Оставайся дома» и представляет новый флешмоб под названием «ЗащитиРодителей».

Именно поэтому Музейный центр «Ичеришехер» запускает специальный конкурс.

Согласно условиям конкурса, необходимо сфотографировать одного из своих родителей, бабушку или дедушку и распространить фотографию в соцсетях под хештегом #evdeqal #valideynleriqoru.

Необходимо также дать короткую информацию о родственнике, рассказать, как он живет в это сложное время и как мотивирует вас. Для передачи эстафеты необходимо отметить пятерых своих друзей.

Участники конкурса должны отслеживать страницы Музейного центра в «Инстаграм»: @icherisheher_living_history, @icherisheher_museum_center.

Авторы фотографий, которые наберут наибольшее количество лайков, выиграют подарок из сувенирных магазинов Музейного центра «Ичеришехер».