Житель Бельгии заразил коронавирусом кошку

Случай передачи коронавируса SARS-CoV-2 от человека к кошке зарегистрирован в Бельгии. Об этом сообщает RTBR.

«Эксперты ветеринарного факультета в Льеже установили, что кошка, у хозяина которой был диагностирован коронавирус, была заражена своим хозяином. Симптомы и факт инфицирования были подтверждены», — сказал на пресс-конференции представитель оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса Эмманиэль Андре.

По словам Андре, речь идет о единичном факте передачи вируса от человека животному. Однако бельгийские власти намерены разработать меры профилактики для больных коронавирусной инфекцией владельцев домашних животных.