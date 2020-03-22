Лукашенко: коронавирусный «психоз остановил мировую экономику»

При этом белорусский лидер похвалил главу Белого дома Дональда Трампа за призыв к американцам «немедленно вернуться на предприятия». «Последние его заявления мне очень понравились. Он сказал так: если мы немедленно не вернемся на предприятия и не начнем работать, то от безработицы умрет значительно больше американцев, чем от коронавируса», — цитирует главу белорусского государства его пресс-служба.

Как отметил Лукашенко, если прекратить работать, то от безденежья будет гораздо больше жертв, чем от коронавируса: «Теперь вы поняли, почему я не закрывал предприятия. Хотя советников было море: закрыть границы, предприятия, всех посадить на карантин. Тогда мною было принято жесткое решение: сажать будем только тогда, когда нужно», - пишет «Росбалт».