Управляй своим аккаунтом из дома с приложением Nar+

Nar призывает воспользоваться приложением Nar+ в целях обеспечения безопасности абонентов в связи с пандемией коронавируса (COVID-19). Это приложение позволяет абонентам воспользоваться абонентскими услугами, функционирующими в режиме 24/7, не выходя из дома.

Так, благодаря приложению Nar+ абоненты в течение нескольких секунд могут подключиться к подходящему им тарифу, сменить действующий тариф, заказать новый интернет пакет, проверить и обновить бонусы. Также, абоненты могут получить подробную выписку со счета о затратах баланса.

Приложение Nar+ можно скачать на AppStore и PlayStore.

Помимо мобильного приложения Nar+ абоненты могут также воспользоваться услугами официальных страниц мобильного оператора в социальных медиа (Facebook, İnstagram и Twitter), а также работающего в усиленном режиме Телефонного Центра 777.

Напомним, Nar в целях предотвращения широкого распространения инфекции коронавируса (COVID-19) пожертвовал в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом 500 тысяч АЗН, а также обеспечил бесплатной мобильной связью медицинский персонал, работающий в больницах особого режима, и наблюдающихся в них пациентов. Помимо этого, звонки на горячую линию 1542 – Госагентства обязательного медицинского страхования стали абсолютно бесплатными для абонентов Nar.

Nar призывает всех следовать инструкциям и призывам Оперативного Штаба при Кабинете Министров и объединить свои силы в борьбе с коронавирусом.