Заразившаяся коронавирусом принцесса умерла в Париже

Мария Тереза родилась в 1933 году и входила в династию пармских Бурбонов, прежде правившей герцогством Пармским в Италии, а затем ставшей правящей династией Люксембурга. В число ее родственников входят король Испании Филипп VI и герцог Карлос Пармский, ранее претендовавший на испанский престол.

Мария Тереза не выходила замуж, не имела детей и жила одна. Она была горячей сторонницей монархической партии карлистов, осуждала капитализм и мечтала об установлении социалистической монархии. «Для нас социалистическая идея заключается не в классовой борьбе, а в постоянном поиске согласия», — говорила она. За приверженность левым идеям ее прозвали «Красной принцессой».

В конце 1970-х Мария Тереза изучала испанистику в Сорбонне, а затем получила докторскую степень по социологии в Мадриде. Она написала семь книг о карлизме и своей семье.

Принцессу пережили несколько братьев, сестер, племянников и племянниц, в том числе принцессы Маргарита Бурбон-Пармская и Мария Каролина Бурбон-Пармская. О смерти Марии Терезы стало известно из поста в Facebook, опубликованного ее младшим братом — Сикстом-Генрихом Бурбон-Пармским. Похороны пройдут в пятницу, 27 марта.

По последним данным, из-за новой коронавирусной инфекции погибли 24,9 тысячи человек, выявлено 549 тысяч случаев заражения, из них 127 тысяч закончились выздоровлением пациента. Испания и Франция входят в число стран, наиболее пострадавших от эпидемии. В Испании погибли около пяти тысяч человек, во Франции — 1,7 тысячи человек.

Первым представителем европейских королевских династий, заразившимся коронавирусом SARS-CoV-2, стал внук последнего австрийского императора, 59-летний эрцгерцог Карл Габсбург-Лотарингский. Болезнь также выявили у князя Монако Альбера II и наследника британского престола принца Чарльза.